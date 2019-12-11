Певица Гайтана показала, какую прическу выбрала для съемок нового клипа.

Гайтана похвасталась новой прической: Как сейчас выглядит певица instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская исполнительница, участница “Евровидения 2012“ Гайтана порадовала подписчиков свежей публикацией. Звезда похвасталась новым имиджем.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует полулежа в сером блестящем наряде. На кадре Гайтана появилась со светлыми кудрявыми волосами.

В описании певица рассказала, что сменила прическу ради съемок нового клипа на песню “Снег“. Звезда призналась, что благодаря новому стилю почувствовала себя “львицей“.

“Отже, я обрала нову зачіску на зйомки кліпу до пісні “Сніг“. Мені здається, що цей стиль мені дуже пасує. Бо з цією зачіскою, я відчуваю себе левицею“, - поделилась Гайтана.

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Ранее сообщалось, что Гайтана посвятила новый хит “Танцям з зірками“.

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