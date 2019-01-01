Эмили Ратаковски показала нежный поцелуй с мужем

Модель Эмили Ратаковски опубликовала совместный кадр с супругом.

Популярная американская модель и дизайнер британского происхождения Эмили Ратаковски часто публикует в соцсети откровенными фотографии. Но на этот раз звезда решила сделать исключение и запостила романтическое фото с мужем.

Читай также: Полностью обнаженная: Эмили Ратаковски взорвала Сеть голым фото

На своей странице в Instagram 28-летняя знаменитость разместила селфи, где она нежно целует супруга, актера и продюсера Себастьяна Бир-МакКларда. Пара сыграла свадьбу через несколько недель отношений в феврале 2018 года.

“Мы грубые, я знаю, я знаю“, - подписала кадр Эмили.

скриншот

Напомним, ранее Эмили Ратаковски в одном бикини посетила продуктовый магазин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.