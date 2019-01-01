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Эмили Ратаковски показала нежный поцелуй с мужем

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Модель Эмили Ратаковски опубликовала совместный кадр с супругом.
Эмили Ратаковски показала нежный поцелуй с мужем
Эмили Ратаковски показала нежный поцелуй с мужем
instagram.com/emrata

Популярная американская модель и дизайнер британского происхождения Эмили Ратаковски часто публикует в соцсети откровенными фотографии. Но на этот раз звезда решила сделать исключение и запостила романтическое фото с мужем.

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На своей странице в Instagram 28-летняя знаменитость разместила селфи, где она нежно целует супруга, актера и продюсера Себастьяна Бир-МакКларда. Пара сыграла свадьбу через несколько недель отношений в феврале 2018 года.

“Мы грубые, я знаю, я знаю“, - подписала кадр Эмили.

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Напомним, ранее Эмили Ратаковски в одном бикини посетила продуктовый магазин.

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Теги: Эмили Ратаковски
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Источник: Ivоna bigmir)net

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