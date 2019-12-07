Даша Квиткова опубликовала горячее видео с Никитой Добрыниным.

Слишком откровенно: Обнаженные Квиткова и Добрынин станцевали на камеру instagram.com/kvittkova

Избранница главного героя 9 сезона проекта “Холостяк“ Никиты Добрынина, Даша Квиткова поделилась в соцсети очередными соблазнительными кадрами.

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На своей странице в Instagram 21-летняя девушка опубликовала горячее видео, где она и Никита обнимаются и танцуют в нижнем белье. Судя по указанной геолокации, ролик влюбленные сняли во время отдыха в в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

“Стараемся, чтобы наше утро не обходилось без танцев и классной музыки“, - прокомментировала видео Квиткова.

Ранее Квиткова засветила фигуру в белье и поделилась рецептом похудения.

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