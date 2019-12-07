Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Слишком откровенно: Обнаженные Квиткова и Добрынин станцевали на камеру

Комментариев: 0
Даша Квиткова опубликовала горячее видео с Никитой Добрыниным.
Слишком откровенно: Обнаженные Квиткова и Добрынин станцевали на камеру
Слишком откровенно: Обнаженные Квиткова и Добрынин станцевали на камеру
instagram.com/kvittkova

Избранница главного героя 9 сезона проекта “Холостяк“ Никиты Добрынина, Даша Квиткова поделилась в соцсети очередными соблазнительными кадрами.

Читай также: Подрались на тренировке: Квиткова рассказала о ссоре с Добрыниным

На своей странице в Instagram 21-летняя девушка опубликовала горячее видео, где она и Никита обнимаются и танцуют в нижнем белье. Судя по указанной геолокации, ролик влюбленные сняли во время отдыха в в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

“Стараемся, чтобы наше утро не обходилось без танцев и классной музыки“, - прокомментировала видео Квиткова.

Ранее Квиткова засветила фигуру в белье и поделилась рецептом похудения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь