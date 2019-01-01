Анджелину Джоли подловили без макияжа во время необычной встречи
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На днях голливудская звезда Анджелина Джоли посетила постановку “Дорогой Эван Хэнсен”, а после встретилась с актерами, задействованными в мюзикле. Среди актерского состава оказался молодой человек с татуировкой с лицом Джоли, что вызвало у суперзвезды море позитивных эмоций. Репортеры сняли реакцию Джоли на фото - и снимки тут же появились в Инстаграм.
Естественно, снимками поделился и сам Алекс Томас-Смит, который “набил“ себе на предплечье дерзкую Анджелину, курящую сигарету. В публикации он отметил, что встреча с кумиром была для него пределом всех его мечтаний.
Прекрасная Анджелина Джоли посетила постановку, я показал ей свою татуировку, она осталась довольна. Она поцеловала меня в щеку, подписала татуировку и пообещала вернуться, чтобы посмотреть показ “Дорогого Эвана Хэнсена, – написал Алекс-Томас Смит.
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К слову, голливудская знаменитость пришла на показ спектакля совершенно без макияжа, из верхней одежды выбрав простенькое серое полупальто.
Ранее мы писали, что Дочь Джоли и Питта Шайло официально сменила имя на мужское.
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