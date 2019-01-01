Pianoboy признался, что в восторге от "прикида" своей коллеги по дуэту .

"Рядом с женщиной всегда комфортно": Pianoboy рассказал о работе с Alina Pash пресс-служба

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Зрителей праздничного шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, ждет много музыкальных подарков, в частности – яркие творческие коллаборации артистов. Своими впечатлениями о совместном выступлении артисты Pianoboy и Alina Pash поделились за кулисами шоу.

На сцене новогоднего шоу артисты появятся в чрезвычайно изящных образах: Alina Pash – в белом брючном костюме, изюминкой образа стал аксессуар в виде огромной шляпы, а для Pianoboy был выбран костюм, как он сам отметил, пурпурного цвета. Кроме того, в постановке артистов также будет задействован оркестр.

пресс-служба

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Своими впечатлениями Pianoboy поделился в эксклюзивном интервью журналистам канала "Украина":

Мне рядом с женщиной всегда комфортно, несмотря на то, какая у нее шляпа или костюм. Кстати, офигенный у Алины прикид. Я считаю, что вообще Алине все идет, и делить с ней сцену всегда приятно. Единственное, что я бы изменил в этом номере – белый рояль на черный. Но режиссер увидел этот номер именно в бело-пурпурной гамме, – поделился артист за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!".

Красотка Alina Pash отметила, что работать рядом с таким джентльменом для нее было настоящим удовольствием.

Дима очень внимательный, поэтому я совсем не чувствовала дискомфорта из-за своей гигантской шляпы. Мне было удобно и приятно наблюдать за реакцией людей. Насчет Димы – это очень талантливый человек, невероятно, я восхищаюсь им, потому, конечно, петь вместе было интересно и приятно. Надеюсь, что и зрителей порадует наше выступление, – рассказала певица в интервью каналу "Украина".

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