Беременная Милла Йовович показала, как развлекается с дочерьми на катке

Голливудская звезда украинского происхождения показала новые семейные фото.

Известная голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович сейчас находится на восьмом месяце беременности. Однако это ей не мешает вести активный образ жизни. Так, недавно артистка вместе со старшими детьми посетила каток.

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На своей странице в Instagram Милла поделилась несколькими снимками с семейного отдыха. На одном из фото актриса вместе с 12-летней Эвой Габо и 4-летней Дашиэл Иден позируют на фоне новогодней елки. А на других кадрах дочери Йовович похвастались своим умением кататься на коньках.

В описании к подборке ярких фотографий Милла призналась, что этот год был для нее и всей страны очень тяжелым. Видя страдания других, актриса поняла, что хочет больше проводит время со своими детьми.

“Трудно поверить, что праздники снова настали. Это был тяжелый год, полный разногласий для этой страны и за ее пределами. Многие люди злы. Многие люди грустят. Здесь, в Лос-Анджелесе, бездомность очень высока. Видя столько страданий, я хочу проводить как можно больше времени со своими детьми и делать то, что вызывает на их лицах великолепные улыбки“, - поделилась Милла.

Таже Йовович отметила, что 12-летняя Эва Габо все больше подходит на роль старшей сестры.

“Как замечательно видеть, как любовь между ними растет с каждым днем, и видеть, как моя старшая все больше и больше подходит к своей роли старшей сестры. Я думаю, что после того, как мы потеряли нашу прошлую беременность, Эва полностью осознает, как мы сегодня счастливы иметь еще одного ребенка“, - написала голливудская звезда.

Ранее Милла Йовович показала, как выглядит за 9 недель до родов.

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