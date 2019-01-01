TARABAROVA показала самое нежное фото сына Ивана

Светлана Тарабарова запостила фото, на котором изображен ее спящий сын.

Совсем недавно украинская певица Светлана Тарабарова (TARABAROVA) представила клип “Падає сніг“, в котором впервые показала лицо своего годовалого сына Ивана. А на днях артистка запостила в соцсети “самое нежное фото“ малыша.

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Так, на своей странице в Instagram Светлана опубликовала снимок, на котором маленький Иван спит, обняв плюшевого мишку. Сын певицы одет в белую пижаму.

“Найніжніше фото Івана. Коли він так солодко спить у білосніжній піжамці, пахне маминим молочком, а волосячко першим шампунем - я найщасливіша мама“, - подписала милое фото Тарабарова.

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Напомним, ранее TARABAROVA показала стройную фигуру в купальнике.

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