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TARABAROVA показала самое нежное фото сына Ивана

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Светлана Тарабарова запостила фото, на котором изображен ее спящий сын.
TARABAROVA показала самое нежное фото сына Ивана
TARABAROVA показала самое нежное фото сына Ивана
instagram.com/tarabarova

Совсем недавно украинская певица Светлана Тарабарова (TARABAROVA) представила клип “Падає сніг“, в котором впервые показала лицо своего годовалого сына Ивана. А на днях артистка запостила в соцсети “самое нежное фото“ малыша.

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Так, на своей странице в Instagram Светлана опубликовала снимок, на котором маленький Иван спит, обняв плюшевого мишку. Сын певицы одет в белую пижаму.

“Найніжніше фото Івана. Коли він так солодко спить у білосніжній піжамці, пахне маминим молочком, а волосячко першим шампунем - я найщасливіша мама“, - подписала милое фото Тарабарова.

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Напомним, ранее TARABAROVA показала стройную фигуру в купальнике.

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Теги: TARABAROVA, Светлана Тарабарова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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