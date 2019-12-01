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Ди Каприо имеет виды на младшую сестру Ким Кардашьян - СМИ

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В прессе активно обсуждают возможный роман Ди Каприо с моделью Кендалл Дженнер.

Ди Каприо имеет виды на младшую сестру Ким Кардашьян - СМИ
Ди Каприо имеет виды на младшую сестру Ким Кардашьян - СМИ
instagram.com

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Звезду Голливуда 45-летнего Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с младшей сестрой светской львицы Ким Кардашьян -  24-летней супермоделью Кендалл Дженнер. В американские СМИ просочилась информация, что звезды вместе засветились на закрытой вечеринке в Майами, куда Кендалл приехала вместе со своей подругой моделью Белой Хадид. В прессе утверждают, что Ди Каприо весь вечер флиртовал с Кендалл и буквально не давал ей прохода. Издание Radar Online также отмечает, что звезды постоянно держались за руки и “по-свойски“ клали руки друг другу на плечи.

Стоит отметить, что слухи о возможном будущем романе Ди Каприо с Кендалл начали распространяться с мая этого года, когда знаменитости засветились на кинофестивале в Каннах. Тогда публика заметила, что Ди Каприо взял у Кендалл номер телефона.

К слову, девушка Ди Каприо, 23-летняя аргентинская модель Камила Морроне не присутствовала на недавней вечеринке в Майями, она в это время была на фестивале в Марокко.

instagram.com/camilamorrone

Возможно, у пары действительно все не так гладко, как казалось.

Напомним, что Леонардо и Камилла вместе с 2017 года. К слову, Ди Каприо часто выбирал себе в девушки именно моделей - ранее он встречался с Хеленой Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Эрин Хитертон, Тони Гаррн, Ниной Агдал и Лореной Рэй.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер засветилась на прогулке с Беллой Хадид. 

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Теги: Леонардо Ди Каприо, романы звезд, Кендалл Дженнер
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Источник: IVONA bigmir)net

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