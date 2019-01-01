"Скучаю, крошка": Женя Кот показал нежные фото с женой

Победитель "Танцев со звездами 2019" Женя Кот поделился кадрами с новой фотосессии с супругой.

Украинский танцор, победитель проекта “Танцы со звездами 2019“ в паре с актрисой Ксенией Мишиной, Женя Кот очаровал подписчиков новыми снимками со своей супругой, звездой pole dance Натальей Татаринцевой.

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На официальной странице Кота в Instagram появились кадры с нежной фотосессии. На снимках влюбленные запечатлены в белых нарядах. Женя в белой футболке сидит в кресле, а Наталья в пижаме позирует возле мужа на полу.

“Хоть @tanci1plus1 и закончились, мы все равно мало видимся — моя @tatarintseva_official сейчас на гастролях в Бразилии. Скучаю за тобой, крошка! Ребят! Напишите в комментах, какая фотка, по-вашему, самая милая?“, - написал танцор.

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Поклонники пары принялись активно осыпать их комплиментами в комментариях под фото.

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“Красивая пара! И все фотки милые!“, “Дуже гарні!!!)“, “Вы милые коты на любой фотке“, “На всех фотках вы такие милые, хорошенькие“, “Все фотки - милота полнейшая“, “Первая фотка самая классная“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Женя Кот и Наталья Татаринцева показали свадебные фото из Таити.

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