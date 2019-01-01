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Серега Полиграф Шарикоff засветился в церкви

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Рэпер рассказал о завершении украинского тура и выставил фото в костеле.

Серега Полиграф Шарикоff засветился в церкви
Серега Полиграф Шарикоff засветился в церкви
instagram.com/poligrafofficial

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Рэпер Серега сообщал о завершении своего украинского тура и поблагодарил поклонников. К публикации артист добавил фото, сделанное в костеле.

Только что закончился последний, “зелёный“ концерт нашего украинского тура. Два десятка городов позади. Спасибо каждому, кто был на наших тёплых встречах, смеялся, пел, танцевал, поддерживал аплодисментами.
И главное: впереди ещё много интересного, так что следите за новостями! 📸, - написал певец.

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Поклонники, в свою очередь, поблагодарили рэпера за тур и отметили, что "во Львове он зажег по полной".

Ранее мы писали, что Серега поступил в киевский ВУЗ.

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Теги: Серега, костел, концерт
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Источник: IVONA bigmir)net

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