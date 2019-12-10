Украинская ведущая Ольга Фреймут поделилась снимков из семейного архива.

Архивное фото: Ведущая Ольга Фреймут показала, как выглядела в 12 лет instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая, издательница и писательница Ольга Фреймут удивила поклонников очередным архивным фото. Недавно звезда показала, какой была в 20 лет. А теперь решила продемонстрировать свое фото со времен учебы в школе.

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Так, на странице Ольги в Instagram в разделе Stories появился кадр, на котором Ольга с короткой стрижкой позирует в вышиванке и ожерелье. Как отметила ведущая, на фото ей 12 лет.

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Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут со своим 90-летним дедушкой снялась в фотосессии для глянца.

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