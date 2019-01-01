"Было круто!": Оля Полякова рассказала о своей свадьбе

Певица Оля Полякова поделилась подробностями собственной свадьбы.

Популярная украинская певица, актриса и ведущая Оля Полякова рассекретила подробности своей свадьбы с мужем Вадимом. О том, как прошло празднование артистка рассказала в интервью журналу “Viva!“.

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По словам звезды, на свадебной вечеринке, которая состоялась в 2004 году, были “Эдемский сад, Бог, Люцифер, ангелы, торт в виде яблока и даже дерево-искуситель“. Для церемонии Полякова выбрала персиковое платье от Юдашника.

“Это было очень красиво! У меня был Эдемский сад, Бог, Люцифер, ангелы, торт в виде яблока, а еще на каждом столе стояло дерево-искуситель и цветы. Было круто! Я счастлива, что в моей жизни была такая свадьба, есть что вспомнить. Единственное мое упущение - у меня было персиковое платье от Юдашкина, которое стоило диких денег, и не было фаты“, - поделилась воспоминаниями Оля.

Оля Полякова с мужем instagram.com/polyakovamusic

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Также звезда считает, что ее свадьба получилась роскошной и веселой. Полякова призналась, что гости разошлись только утром. Артистка отметила, что не хочет устраивать повторную свадебную церемонию так, как сомневается, что у нее выйдет создать ту же атмосферу.

“Я считаю эту традицию ерундой, потому что такой момент, как свадьба, должен быть один и должен запомниться на всю жизнь. У меня была роскошная и веселая свадьба и вряд ли я смогу повторить ту же атмосферу. Мы собрались в пять вечера, а разошлись на следующий день в восемь утра. Все вспоминают мою свадьбу как образец красоты и того, как было круто и весело всем гостям. Мне кажется, второй раз я не повторю такую историю, к сожалению“, - рассказала Полякова.

Напомним, ранее дочка Поляковой очаровала Сеть “взрослым“ фото.

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