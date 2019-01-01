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Какая худенькая: Регина Тодоренко выставила новые фото в купальнике

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Подписчики телеведущей отметили, что Тодоренко очень похудела .

Какая худенькая: Регина Тодоренко выставила новые фото в купальнике
Какая худенькая: Регина Тодоренко выставила новые фото в купальнике
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко поделилась свежими фото с отдыха на Бали. В Инстаграм Регина выставила снимок в купальнике, который привел в восторг подписчиков девушки. Регина позирует в синем комплекте с белыми полосками, а дополняют образ соломенная сумка и шляпа. Фолловеры Тодоренко сразу же отметили, что ведущая вернулась после родов в свою идеальную форму и выглядит сногсшибательно. 

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Ранее мы писали, что Тодоренко и Топалов показали подросшего сына.

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Теги: Регина Тодоренко, фото в купальнике, Бали
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Источник: IVONA bigmir)net

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