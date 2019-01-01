Супермодель Белла Хадид продемонстрировала несколько стильных пляжных образов.

Самая красивая девушка планеты выставила фото в ярком бикини instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую британские пластические хирурги назвали самой красивой женщиной, поделилась яркими кадрами с пляжного отдыха. В Инстаграм Белла добавила снимки в светлом бикини с орнаментом, а также в необычном ярком монокини. Девушка загорает без головного убора, дополнив образ солнцезащитными очками. На ней несколько золотых украшений и часы.

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Ранее мы писали, что Белла Хадид засветила грудь в прозрачном наряде.

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