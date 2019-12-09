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"Звонит ночью и говорит...": Дан Балан удивил подробностями дуэта с Кароль

Комментариев: 1
Артист рассказал, что идея петь в один микрофон песню "Домой" принадлежала Кароль.

"Звонит ночью и говорит...": Дан Балан удивил подробностями дуэта с Кароль
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Фан-клуб украинской певицы Тины Кароль раскрыл подробности чувственного номера, который артистка представила вместе с молдавским исполнителем Даном Баланом на вручении музыкальной премии M1 Music Awards 2019. Артисты, которых поклонники подозревают в романе, спели дуэтом песню "Домой", используя на сцене один на двоих микрофон, что добавило номеру "интимности". На странице фан-клуба Кароль в Инстаграм рассказали, что идея с микрофоном принадлежала Тине.

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Это идея Тины. Она посреди ночи звонит, я сплю, она говорит: “У меня такая идея. А что если мы используем один микрофон на двоих“. Тина, спим, потом завтра поговорим обо всех этих идеях. Просыпаюсь, а у меня визуализация, как мы на большой сцене с одним микрофоном, - процитировали Дана Балана. 

Ранее мы писали, что Тина Кароль и Дан Балан станут тренерами "Голоса страны"-10.

 

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Теги: Дан Балан, тина кароль, дуэт
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Антибес    09.12.2019, 20:05
Оценка:  0
Антибес
Дана Болвана и Тину Скотину объединяет ещё и то что их обоих пороли на износ Олег и Родион Газмановы.
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