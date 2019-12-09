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Анна Ризатдинова примеряла платье Ольги Сумской - фото

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Гимнастка Анна Ризатдинова приняла участие в модном показе актрисы Ольги Сумской.
Анна Ризатдинова примеряла платье Ольги Сумской - фото
Анна Ризатдинова примеряла платье Ольги Сумской - фото
instagram.com/anna_rizatdinova

Украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр и финалистка “Танцев со звездами 2019“ Анна Ризатдинова очаровала Сеть новым образом. Звезда приняла участие в модном показе.

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Так, на своей странице в Instagram спортсменка рассказала, что вышла на подиум во время презентации коллекции “RIDNA“ актрисы Ольги Сумской и дизайнера Марии Бысовой. Ризатдинова представила платье, которое получило название “Квіти за тином“. На фото Анна позировала в длинном зеленом платье с цветочным принтом. Образ звезда дополнила бусами.

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Кроме того, гимнастка поделилась еще несколькими кадрами с мероприятие, где позировала в компании Ольги Сумской, Нины и Тони Матвиенко, Надежды Матвеевой, Людмилы Барбир, Лилии Ребрик и других украинских звезд.

Ранее Анна Ризатдинова показала редкие кадры с 2-летним сыном.

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Теги: Анна Ризатдинова, Ольга Сумская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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