"Это слишком вау": Тина Кароль взбудоражила Сеть пикантным снимком

Певица Тина Кароль поделилась в соцсети откровенным фото.

Любимица украинской публики певица и ведущая “Танцев со звездами“ Тина Кароль продолжает делиться с поклонниками кадрами с откровенным фотосессий.

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Так, на этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позировала в в черном бюстгальтере и брюках с высокой посадкой. На одну руку Тина накинула пиджак оверсайз черного цвета. Этой же рукою Кароль соблазнительно прикрыла лицо. В описании к снимку звезда отметила фотографа Анну Гончарову.

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Поклонники принялись активно комментировать пикантную публикацию Тины Кароль. “Это слишком ВАУ“, “Кароль, в какого ты такая секс... Кхм кхм красивая?“, “Как я рада, что возвращается дерзкий, драйвовый образ“, “Уххх какая огненная“, “Слишком афигенная для нашего мира“, “Вот это было сейчас неожиданно“, “Шикарно“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Кароль и Дан Балан удивили зрителей романтичным выступлением на M1 Music Awards.

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