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Надя Дорофеева намекнула, что может вернуться в "Танцы со звездами"

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Надя Дорофеева прокомментировала победу Ксении Мишиной и Жени Кота в проекте "Танцы со звездами 2019".
Надя Дорофеева намекнула, что может вернуться в "Танцы со звездами"
Надя Дорофеева намекнула, что может вернуться в "Танцы со звездами"
instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“, финалистка “Танцев со звездами 2017“ Надя Дорофеева прокомментировала победу своего бывшего партнера Жени Кота.

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В интервью Кати Осадчей для программы “Світське життя“ артистка призналась, что не расстроилась, что Женя победил в танцевальном проекте не с ней, а с актрисой Ксенией Мишиной. При этом Дорофеева пошутила, что если бы Наталья Могилевская участвовала в “Танцах со звездами 2019“, то Кот и Мишина не выиграли бы. Также Надя заявила, что, возможно, как и Могилевская вернется в шоу спустя 10 лет.

“Нет, конечно я не расстроилась. Возможно я через десять лет, как Наталья вернусь в проект “Танці з зірками“, конечно если у меня не отпадут колени“, – забавно ответила певица.

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Кроме того, Надя заявила, что еще до конца не вылечила травмы, которые получила во время участия в “Танцах со звездами 2017“.

“У меня еще есть микротрещина мениска, поэтому после концертов мне надо долго лежать, потому что мне сложно постоянно быть на ногах“, - поделилась Дорофеева.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассекретила свой вес и рассказала, как питается.

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Теги: Надя Дорофеева, Женя Кот, Танцы со звездами
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Источник: Ivоna bigmir)net

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