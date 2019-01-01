После бессонной ночи: Уставшая Ольга Сумская показала лицо без макияжа

Актриса Ольга Сумская в очередной раз похвасталась естественной красотой.

Популярная актриса и ведущая, Народная артистка Украины Ольга Сумская продолжает делиться с поклонниками “честными“ фото. Звезда показала, как выглядит после бессонной ночи.

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На своей странице в Instagram Ольга призналась, что после выступления в Сумах не смогла долго заснуть. Актриса заподозрила, что бессонницу спровоцировало кофе с коньяком. Сумская отметила, что несмотря на усталость, утром она выглядит отлично. И чтобы это доказать, она прикрепила к публикации три фото.

“Друзі,а що краще від безсоння?Під час вистави в Сумах мене пригостили кавою з кон‘яком ...Ніч не спала..Може шось підсипали?Але навдивовижу невиспаною не виглядаю зранку“, - написала знаменитость.

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Ранее Ольга Сумская показала, как выглядела 20 лет назад.

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