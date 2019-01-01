DZIDZIO стал Санта Клаусом для шоу канала "Украина" и рассказал о сказочной родне

Популярный артист DZIDZIO для грандиозного шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал “Украина“ покажет вечером 31 декабря, примерил невероятные образы и рассказал, чего хотел бы пожелать своими песнями украинцам в 2020 году.

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Любимец миллионов, мегапопулярный DZIDZIO появится в праздничном шоу канала “Украина“ в новых ярких и достаточно неожиданных образах. В номере на песню “Міліонер“ артист появится в элегантном костюме в стиле 20-х годов прошлого века.

“Я міліонер“ – эта песня была написала специально для того, чтобы люди пели эти слова, а когда люди это повторяют то что? Правильно – они богатеют! Я бы хотел, чтобы люди, которые поют мои песни, становились богаче, и чтобы, засовывая руку в карман, доставали доллары, евро, гривны! Покупали себе квадратные метры, километры путешествий, новые дома, машины. Люди, будьте богатыми в Новом 2020 году!“, – прокомментировал DZIDZIO в эксклюзивном интервью журналистам канала “Украина“.

DZIDZIO пресс-служба

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Но это не единственный сюрприз от группы “DZIDZIO“. Лидер коллектива Михаил Хома также предстанет перед зрителями в образе Санты Клауса. Артист признался – для него этот образ очень близок, к тому же у него есть особый козырь.

“В номере на песню “Вихідний“ я буду Сантой, также будут эльфы, но самыми симпатичными будут ельфихи! Они очень классные, я смотрел, как они переодевались, и скажу: Ммм! – рассказал певец за кулисами шоу “Привіт, 20-ті!“. – Я давно говорил, что Святой Николай – это мой двоюродный брат! Двоюродный брат мой Николай, по маме, к Санта Клаусу тоже какая-то родня, и мы все родственники“.

DZIDZIO пресс-служба

DZIDZIO пресс-служба

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“ стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее DZIDZIO рассказал о самых ярких моментах детства.

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