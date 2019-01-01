Актер признался, что много выпил, но жене не изменял.

Джастин Тимберлейк извинился перед женой и прокомментировал слухи о романе Getty Images

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Несколько недель назад Сеть буквально гудела из-за нового семейного скандала в звездной семье. Еще бы, ведь примерного семьянина 38-летнего музыканта и актера Джастина Тимберлейка "поймали на горячем" с 30-летней актрисой Алишей Вейнрайт. В Сеть попали фото, где коллеги по картине "Палмер" (Palmer) держатся за руки и выглядят очень счастливыми.

Общественность тут же приписала актерам страстный роман - и все взгляды направились к супруге Джастина - актрисе Джессике Бил. Однако, Джессика дала понять, что не верит в романтические отношение супруга на стороне, то же самое утверждали и инсайдеры, давшие комментарии СМИ. Сам Джастин никак не реагировал на ситуацию - до вчерашнего дня. Теперь Тимберлейк написал длинный пост в Инстаграм, в котором извинился перед семьей за доставленные неудобства и прокомментировал отношения с Бил.

Я держусь подальше от сплетен, насколько это возможно. Но я чувствую, что для моей семьи очень важно развеять последние слухи, причиняющие боль людям, которых я люблю, - написал Джастин. - Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел преподать своему сыну.

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В завершение поста, Джастин пообещал, что "скандал" станет для него уроком, чтобы меняться к лучшему.

Я приношу извинения моей прекрасной жене и семье за то, что я поставил их в неловкую ситуацию, и я приложу все усилия, чтобы быть лучшим мужем и отцом, - написал он.

Также актер добавил, что очень гордится работой над фильмом и с нетерпением ждет продолжения съемок.

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К слову, Джессика Бил и Джастин Тимберлейк женаты уже семь лет и воспитывают четырехлетнего сына Сайласа.

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