Невеста "холостяка" Никиты Добрынина призналась, что спортом занимается редко, зато часто ходит на лимфодренажный массаж.

Квиткова засветила фигуру в белье и поделилась рецептом похудения instagram.com/kvittkova

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Невеста участника реалити “Холостяк“ Никиты Добрынина, 21-летняя Дарья Квиткова очаровала Сеть формами в белье. В Инстаграм девушка выставила снимок в черных трусиках и бюстье, подписав фото строчкой из песни Monatik:

Эй, ты что ли золотом лита?🍯

Что глаза мозолю✨.

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Подписчики Квитковой тут же отметили, что формы девушки стали еще более совершенными и уточнили, как она следит за фигурой.

На вопрос о своем весе Дарья ответила, что сейчас он держится на отметке 53 кг. На вопрос о тренировках - Квиткова написала, что любит силовые занятия, кардио и тайский бокс, однако в последнее время тренируется редко, заменяя занятия ежедневным лимфодренажным массажем.

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