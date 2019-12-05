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Квиткова засветила фигуру в белье и поделилась рецептом похудения

Комментариев: 0
Невеста "холостяка" Никиты Добрынина призналась, что спортом занимается редко, зато часто ходит на лимфодренажный массаж.

Квиткова засветила фигуру в белье и поделилась рецептом похудения
Квиткова засветила фигуру в белье и поделилась рецептом похудения
instagram.com/kvittkova

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Невеста участника реалити “Холостяк“ Никиты Добрынина, 21-летняя Дарья Квиткова очаровала Сеть формами в белье. В Инстаграм девушка выставила снимок в черных трусиках и бюстье, подписав фото строчкой из песни Monatik:

Эй, ты что ли золотом лита?🍯
Что глаза мозолю✨.

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Подписчики Квитковой тут же отметили, что формы девушки стали еще более совершенными и уточнили, как она следит за фигурой.

На вопрос о своем весе Дарья ответила, что сейчас он держится на отметке 53 кг. На вопрос о тренировках - Квиткова написала, что любит силовые занятия, кардио и тайский бокс, однако в последнее время тренируется редко, заменяя занятия ежедневным лимфодренажным массажем. 

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Ранее мы писали, что Тина Кароль взбудоражила Сеть снимком в откровенном боди.

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Теги: фото в белье, Дарья Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
VVTF2wtf_uebok    05.12.2019, 18:56
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
БМ, на х у й вы выкладывает постоянно всяких е б а н н ы х шлюх? Это же никому не интересно.
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