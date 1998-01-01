"Евровидение 2020": Кто станет ведущими песенного конкурса

Организаторы "Евровидения 2020" показали первое совместное фото ведущих песенного конкурса.

Организаторы “Евровидения 2020“ объявили имена ведущих 65-го юбилейного песенного конкурса. Вести прямой эфир главного музыкального события Европы будут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

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Как отмечается в публикации, Шанталь Янцен является известной актрисой и ведущей. Эдсилия Ромбли - ведущая, певица и участница “Евровидения“ в 1998 и 2007 годах. А Ян Смит - успешный певец, ведущий и комментатор “Евровидения“ в Нидерландах.

“Принимая решение о ведущих, мы, в первую очередь, хотели видеть трех человек с большим сценическим опытом. Они также начинают свою карьеру, как певцы“, – прокомментировал исполнительный продюсер “Евровидения 2020“ Сиет Беккер.

Смотрите первое совместное фото ведущих “Евровидения 2020“:

Эдсилия Ромбли, Шанталь Янзен и Ян Смит eurovision.tv

Напомним, что песенный конкурс “Евровидение 2020“ пройдет 12, 14 и 16 мая в Роттердаме, Нидерланды.

Ранее организаторы “Евровидения 2020“ показали, как будет выглядеть сцена песенного конкурса.

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