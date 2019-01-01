Регина Тодоренко и Влад Топалов отмечают первый день рождения сына

Звездные родители опубликовали трогательные фото сыном Мишей.

Сегодня, 5 декабря, ведущая и певица Регина Тодоренко и исполнитель Влад Топалов отмечают первый день рождения своего сына Миши. По случаю праздника звездные супруги поделились трогательными снимками с именинником.

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Так, на странице Тодоренко в Instagram появилось фото, на котором Регина сидит на диване в черном платье и кормит ребенка грудью. Миша одет в белую рубашку, черные брюки и черные туфли. В описании к снимку ведущая отметила, что быть мамой - самое большое счастье. и пообещала сыну во всем его поддерживать.

“#сДнемРождения всю нашу большую семью) Ровно Год назад к нам с небес спустился ангел! Его зовут Майкл, Мишель, Миша ..... Для меня это самое большое счастье - быть мамой такого замечательного человека) Спасибо, что выбрал нас, спасибо , что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас , будь сильнее и успешнее , просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!“.

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Влад Топалов также поделился снимком с Мишей. На фото звездный отец держит малыша на руках и прижимает к себе. К милому кадру артист добавил длинное обращение, в которому попросил сына оберегать маму и никогда не болеть.

“...Я очень надеюсь ты это читаешь уже взрослый когда-то) Береги свою маму! Люби её и уважай! Она совершает ПОДВИГ для тебя КАЖДЫЙ день твоей жизни! Ты подарил нам новую любовь! Ты подарил нам “СЕМЬЮ“ и “наш“ и только наш мир! Мы с мамой тебя любим без памяти, АБСОЛЮТНО! Дай Бог тебе здоровья! Я очень надеюсь, что мы сможем стать для тебя самыми лучшими и любимыми родителями. Для нас обоих, мне кажется, больше ничего в этой жизни теперь не имеет никакого значения. Только стать для тебя самыми лучшими и любимыми и быть всегда вместе! Запомни, ты нам ничего не должен! Это НАШ выбор! Наша радость и счастье, получить от Бога тебя! Ты свободен! Ты - личность! И мы с мамой хотим быть рядом с тобой! Помогать, поддерживать и любить! Это МЫ должны помочь тебе найти и почувствовать “себя в себе“! Будь лучше нас! Будь умнее, успешнее, добрее и светлее! Я молю Бога, чтобы нам это удалось! И еще! Умоляю, будь здоровым. Твоя мама очень нервничает, когда ты болеешь, а когда ты меня пошлёшь, лет через 15-18, мама останется со мной и она мне очень нужна здоровая! Береги её! За меня не переживай!!!“, - написал Топалов.

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Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала о своей “туристической“ мечте.

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