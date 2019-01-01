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Анна Кошмал показала, как выглядит без макияжа

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Звезда "Сватов" Анна Кошмал поделилась откровенным фото из ванной.
Анна Кошмал показала, как выглядит без макияжа
Анна Кошмал показала, как выглядит без макияжа
instagram.com/smorkovkina

Известная украинская актриса, звезда сериалов “Сваты“, “Село на мільйон“, “Великі Вуйки“ и “Будиночок на щастя“ Анна Кошмал поделилась с поклонниками честным фото. Звезда показала, как выглядит без косметики.

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Так, на своей странице в Instagram 25-летняя артистка опубликовала портретный снимок, на котором она позирует обнаженной в ванной комнате. На голове Анны белое полотенце, а на лице нет ни грамма макияжа. Судя по указанной геолокации кадр был сделан в отеле “Театральный“ в Запорожье.

“#relaxtime“, - лаконично подписала фото Кошмал.

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Напомним, ранее актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы.

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Теги: Анна Кошмал
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Источник: Ivonа bigmir)net

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