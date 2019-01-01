Художница Александра Грант поделилась, что не хочет использовать краски для волос из-за их негативного влияния на здоровье .

Избранница Киану Ривза рассказала, почему не красит седые волосы instagram.com/grantalexandra

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Осенью этого года стало известно о романе звезды Голливуда Киану Ривза с 46-летней художницей Александрой Грант. Естественно, публика сразу же стала внимательно изучать избранницу Киану - и одной из самых обсуждаемых тем стала естественная седина Александры, которую она не закрашивает. Причина, по которой девушка Ривза решила оставить седой цвет волос выяснилась неожиданно - Грант сама написала об этом в Инстаграм.

Александра сделала репост статьи, в которой говорится о связи между окрашиванием волос и раком молочной железы. Пост Александра дополнила рассказом о том, как начала седеть в 20 лет, а в 30 приняла решение избегать химических средств для окрашивания.

Цифры ошеломляют, - написала о данных, приведенных в статье, Грант. - После 20 лет я преждевременно поседела и постоянно красила волосы, пока не смогла больше терпеть токсичных красителей. В 30 я позволила своим волосам стать белыми… Я люблю и поддерживаю то, что каждая женщина может выбрать, как она хочет выглядеть в любом возрасте. Но / и, если женщины не соответствуют стандартам красоты... тогда давайте поговорим об этих стандартах красоты. Любви всем! - написала Александра.

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Статья, которой поделилась Александра, основана на материале журнала Journal Of Cancer. В нем приводится исследование, которое показало, что рак молочной железы может быть связан с канцерогенами и разрушающими эндокринную систему соединениями, содержащиеся в некоторых красках и выпрямителях для волос.

Ранее мы писали, что избранницу Киану Ривза перепутали с оскароносной актрисой.

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