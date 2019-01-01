Милла Йовович показала, как выглядит за 9 недель до родов

Голливудская звезда украинского происхождения Милла Йовович рассказала о своем самочувствии за два месяца до родов.

В начале августа известная голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович сообщила поклонникам о беременности. Артистка и ее супруг, режиссер Пол Андерсон в третий раз станут родителями девочки.

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А в среду, 4 декабря, Милла решила поделиться новым беременным фото и рассказать о своем самочувствии. Звезда призналась, что до родов осталось 9 недель и ей все труднее передвигаться. Также Йовович с радостью сообщила, с ребенком все в порядке и малышка развивается как по расписанию.

“Сексуальная мама в позе для школьной пробежки. Итак, вот обновленная фотография моей беременности, я за 9 недель отрываюсь, и мне становится все труднее передвигаться, но я рада сказать, что пока все отлично с малышкой и она развивается точно по расписанию!“, - написала актриса.

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Кроме того, Милла рассказала, насколько поправилась во время беременности. Артистка призналась, что почти не занималась спортом из-за боязни очередного выкидыша.

“Я набрала почти такой же вес, как всегда набираю (около 50 фунтов. Пока что), но это просто говорит о том, что тело будет делать то, что должно делать, независимо от этого. Я не занималась во время этой беременности, как я делала во время последней, я супер параноик и просто очень осторожна, чтобы не делать ничего, что потенциально могло бы подвергнуть меня риску выкидыша. В любом случае, плюсом является то, что моя “грудь мамы“ вернулась, что очень интересно для девушки, которая всегда была плоской как доска, поэтому я наслаждаюсь моментом, пока он длится!“, - поделилась Йовович.

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Напомним, ранее Милла Йовович трогательно поздравила дочь с 12-летием.

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