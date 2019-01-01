"Плод любви": Седокова намекнула на четвертого ребенка
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Певица Анна Седокова, у которой есть трое детей от разных мужей и бойфрендов, намекнула в Сети на четвертого ребенка от баскетболиста Яниса Тиммы. В Инстаграм Анна опубликовала фото в просторной зимней куртке и написала о “счастливом времени, которое любит тишину“. Кроме того Седокова, размышляя о своем счастье, отметила, что это “плод любви“.
Счастье - это когда, ты без звонка 😂
Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом ❤️
Как там говорят ? Плод нашей любви 🤗
А что для тебя счастье ?? - написала артистка.
К слову, пклонники певицы уже несколько дней говорят в Сети о ее возможной беременности - после того, как Анна засветила в белье округлившиеся формы.
Ранее мы писали, что Седокова подтвердила роман с женатым баскетболистом Янисом Тиммой.
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