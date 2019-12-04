"Привет из 90-х": Леся Никитюк удивила сменой имиджа

Ведущая Леся Никитюк показала фото в ретро-наряде.

Популярная телеведущая, звезда многих проектов Нового канала Леся Никитюк продолжает экспериментировать со своим стилем. На этот раз артистка показала ретро-образ, в котором она появится в одном из предстоящих шоу.

Читай также: “Крутая пара“: Сергей Притула показал закулисное фото с Никитюк

Так, на своей странице в Instagram Никитюк опубликовала фото и видео, где она запечатлена в темном парике и двухцветном платье. Свой образ она дополнила черными сапогами и сережками. В ролике ведущая в гримерке спела песню Анжелики Варум “Зимняя вишня“.

Поклонникам понравился новый образ Никитюк. Некоторые пользователи Сети отметили, что артистка очень похожа на Эдиту Пьеху.

Читай также: Леся Никитюк засветила обнаженные ягодицы: горячее фото

“Горисполком стайл“, “Пьеха????“, “Леся, ты на Эдиту Пьеху очень похожа“, “Круто вийшло))“, “Костюмчик бомба - привет из 90“, “Яка кумедна“, “Вам іде такий образ“, “Ещё больше видео в этом образе!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Педан и Никитюк развеселили Сеть новым совместным фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.