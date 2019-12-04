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"Привет из 90-х": Леся Никитюк удивила сменой имиджа

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Ведущая Леся Никитюк показала фото в ретро-наряде.
"Привет из 90-х": Леся Никитюк удивила сменой имиджа
"Привет из 90-х": Леся Никитюк удивила сменой имиджа
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая, звезда многих проектов Нового канала Леся Никитюк продолжает экспериментировать со своим стилем. На этот раз артистка показала ретро-образ, в котором она появится в одном из предстоящих шоу.

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Так, на своей странице в Instagram Никитюк опубликовала фото и видео, где она запечатлена в темном парике и двухцветном платье. Свой образ она дополнила черными сапогами и сережками. В ролике ведущая в гримерке спела песню Анжелики Варум “Зимняя вишня“.

Поклонникам понравился новый образ Никитюк. Некоторые пользователи Сети отметили, что артистка очень похожа на Эдиту Пьеху.

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“Горисполком стайл“, “Пьеха????“, “Леся, ты на Эдиту Пьеху очень похожа“, “Круто вийшло))“, “Костюмчик бомба - привет из 90“, “Яка кумедна“, “Вам іде такий образ“, “Ещё больше видео в этом образе!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Педан и Никитюк развеселили Сеть новым совместным фото.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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