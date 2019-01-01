Звезда Голливуда записал видеообращение к украинцам, в котором вспомнил о "соловейке" и борще.

"Зовите Ольгу": Роберт Дауни-младший озадачил обращением к украинцам Getty Images

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Звезда Голливуда Роберт Дауни-младший записал видеообращение к украинцам, которое удивило Сеть. Ролик появился на Youtube. В кадре суперзвезда сообщает о съемках второй части картины “Дулитл“, в котором он сыграет ветеринара, умеющего понимать язык животных.

В самом начале ролика Робер Дауни-младший просит позвать Ольгу и передать ей, что он сыграет главную роль в этом фильме. К слову, во время обращения актер намекает, что знаком с “украинскими символами“ - он отмечает, что в картине, к сожалению, нет “соловейка“, но будет очень похожий на него попугай Полинезия. Также звезда шутит, что попугай не только поет, но и готовит борщ, правда, “такой себе“.

Премьера картины в Украине запланирована на 9 января 2020 года.

В комментариях пользователи Сети строят предположения, кто же такая Ольга, которую просил позвать Дауни-младший. Многие подписчики решили. что речь идет об актрисе и модели украинского происхождения Ольге Куриленко.

Ранее мы писали о женщинах в жизни Роберта Дауни-младшего.

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