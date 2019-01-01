Спортсмен поделился в Инстаграм снимком, сделанным перед визитом Оливии к зубному.

Делал все возможное: Вячеслав Узелков показал забавное селфи с дочерью instagram.com/uzelkoff_official

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Украинский спортсмен Вячеслав Узелков, который в прошлом году развелся со звездной тренером проекта “Зважені і щасливі“ Мариной Боржемской показал забавное фото с дочерью Оливией. В кадре девочка сидит на руках у отца и они оба кривляются. Снимок появился в Инстаграм. В подписи Узелков объяснил, что ходил с дочкой к стоматологу и делал все возможное, чтобы Оливка не боялась.

Пошли с Оливкой лечить зубы, но не мне, а ей. Но я рядом и стараюсь делать все, чтобы она не боялась. Шутки, игры, кривляки. Все, чтобы ребенок чувствовал меня рядом. Никогда не оставляйте своих детей наедине со своими страхами. Родители для них и есть защита. Защита до последнего родительского вздоха. Я стараюсь быть всегда с детьми. И в радости и в печали. Но у меня вопрос: кто из Вас говорит постоянно: ,,Не бойся, ты уже взрослый“? - написал спортсмен.

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Судя по всему, отцу нарочно доверили такую важную миссию как поход с Оливией к стоматологу. Кстати, бывшая жена Узелкова тренер Марина Боржемская также поделилась снимками сыном и дочкой, показав “два состояния Оливки“. На одном из фото девочка улыбается, а на втором - корчит забавную гримасу.

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Ранее мы писали, что Боржемская и Узелков трогательно поздравили дочку с 7-летием.

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