Артист рассказал, как в прошлом году их семья посетила Лапландию .

Сергей Бабкин рассказал об особенных новогодних традициях пресс-служба

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Известный украинский артист Сергей Бабкин на съемочной площадке праздничного шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказал, имеет ли он особенные планы празднования Нового года, и поделился личной семейной традицией.

Популярный музыкант и актер поделился особенным семейным подходом к празднованию новогодних праздников. Оказалось, Сергей Бабкин не любит все планировать далеко заранее, зато артист точно уверен в одном – праздники он проведет в семейном кругу.

Новый год я обычно встречаю с семьей. В прошлом году мы были в Финляндии, а именно – в Лапландии, катались на лыжах. А этот праздник, пожалуй, отпразднуем дома, ведь пока планов на путешествие у нас нет, – прокомментировал Сергей Бабкин в эксклюзивном интервью журналистам канала «Украина». – Мы такая семья, которая никогда ни к чему не готовится. У нас есть единственное правило – в Новый год мы всегда отдыхаем. Это семейный праздник! Однажды только был промах, но тогда у меня еще не было семьи. Мы собираемся, вместе наряжаем живую елку, где-то 20-го декабря, и уже есть праздничное настроение.

пресс-служба

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Кроме того, музыкант поделился особой семейной традицией, которую придумала его жена Снежана. Она уже успела прочно закрепиться, как обязательный новогодний ритуал загадывания желаний в семье Бабкиных.

В 2020-м мы с Снежаной вместе 12-й раз будет праздновать Новый год и двенадцатый раз – на маленькой бумажке будем писать 12 пожеланий, которые затем свернем в трубочку, засунем в новогодний шарик (каждый в свой). А в следующем году достанем старые, прочитаем и проанализируем, что осуществилось, а что нет, и сделаем это снова, – поделился Сергей Бабкин за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Ранее мы писали, что Сергей Бабкин рассказал, где его жена кормит малыша грудью.

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