Редкое фото: Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти показала свою маму

Актриса Шеннен Доэрти показала, от кого унаследовала такую внешность.

Американская актриса, наиболее известная по ролям Прю Холливелл в “Зачарованных“ и Бренды Уолш в “Беверли-Хиллз, 90210“ Шеннен Доэрти поделилась в соцсети новыми семейными фотографиями.

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Во вторник, 3 декабря, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала милые кадры с празднования дня рождения ее мамы Розы. На одном из снимков Шеннен вместе с мамой сидят за столом в кафе.

“3 декабря (некоторое время назад) родился очень особенный человек. Девушка, рожденная с талантом к пианино, талантом к болтливости, талантом ловить идеальный мужской глаз (мой папа) и, самое главное, талант любить яростно, заставляя тех, кого она любит, чувствовать себя защищенными и любимыми. Мне повезло, и эта девочка, которая родилась 3 декабря, стала моей мамой. Мама с днем ​​рождения. Вы меня вдохновляете. Твоя решимость, верность и бесстрашие в сложных ситуациях поражают меня. Я так сильно тебя люблю“, - трогательно подписала селфи актриса.

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Еще в одной публикации Доэрти показала, как ее мама празднует день рождения в кругу родственников и друзей, а также, как задувает свечи на торте.

“Какой красивый праздник удивительной женщины с ее самыми близкими друзьями. С днем ​​рождения, мама“, - написала звезда “Зачарованных“.

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Напомним, 3 декабря свой день рождения отметила еще одна звезда сериала “Зачарованные“ Холли Мари Комбс.

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