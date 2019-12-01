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18-летние сестры Энрике Иглесиаса засветились на Балу дебютанток в Париже

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Виктория и Кристина Иглесиас посетили модное мероприятие вместе со своей матерью .

18-летние сестры Энрике Иглесиаса засветились на Балу дебютанток в Париже
18-летние сестры Энрике Иглесиаса засветились на Балу дебютанток в Париже
instagram.com/crisvicfans1

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18-летние сестры испанского певца Энрике Иглесиаса засветились на модном мероприятии в Париже. На минувших выходных близнецы Виктория и Кристина посетили  ежегодный Бал дебютанток. 

На красную дорожку девушки вышли вместе с матерью, 54-летней Мирандой Рейнсбургер.

instagram.com/crisvicfans1

На девушках были платья из весенней коллекции haute couture 2019 года бренда Elie Saab. Виктория появилась в платье небесно-голубого цвета, а Кристина - в пепельно-розовом. Прическа обоих сестре была простой, без затей - девушки дополнили образ прямыми волосами.

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На балу дебютанток засветились в этом года также 16-летняя дочь Жана-Поля Бельмондо Стелла Ева Анджелина и старшая дочь Карло Бурбон-Сицилийского 16-летняя принцесса Мария Каролина.

К слову, Виктория и Кристина - дочери 76-летнего Хулио Иглесиаса и его второй супруги Миранды Рейнсбургер. Также у пары есть трое сыновей: Родриго, Мигеля и Алехандро. Известный певец Энрике Иглесиас - сын Хулио от первого брака с Изабель Прейслер. Также в первом браке у Хулио есть сын Хулио Иглесиас-младший и дочь Мария-Изабель.

instagram.com/crisvicfans1

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Теги: Энрике Иглесиас, Хулио Иглесиас, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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