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Юная девушка Ди Каприо рассказала об отношениях со звездой

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Камила Морроне высказалась по поводу большой разницы в возрасте.

Юная девушка Ди Каприо рассказала об отношениях со звездой
Юная девушка Ди Каприо рассказала об отношениях со звездой
instagram.com/leonardodicaprio

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Американская и аргентинская модель 22-летняя Камила Морроне, которая около года встречается с голливудским актером Леонардо Ди Каприо высказалась по поводу большой разницы в возрасте с любимым. В комментарии Los Angeles Times Морроне, которой уже, очевидно, надоели нападки хейтеров, отметила, что разница 23 года - не такая уж и диковинка в Голливуде. 

В Голливуде и мировой истории существует так много примеров отношений, когда у людей были серьезные возрастные различия. Я просто считаю, что каждый имеет право встречаться с тем, с кем хочет, - сказала Морроне.

Кроме того, девушка добавила, что она не осуждает фанатов, которые интересуются личной жизнью своего кумира, поскольку на их месте она вела бы себя точно так же.

instagram.com/camilamorrone

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Сейчас Камила пробует себя в роли актрисы - и, кроме прочего, отметила, что отношения с Ди Каприо неоднозначно влияют на ее карьеру. Девушка поделилась, что в первую очередь ее воспринимают как “подружку Лео“, а уже потом как личность и профессионала.  Сейчас Камила надеется, что ее собственные достижения в сфере кино смогут исправить эту ситуацию.

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Теги: Леонардо Ди Каприо, девушки звезд, хейтеры
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Источник: IVONA bigmir)net

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