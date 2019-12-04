Ведущая Ольга Фреймут поделилась снимком 17-летней давности.

Ольга Фреймут показала, как выглядела в 20 лет: архивное фото instagram.com/freimutolia

Популярная украинская телеведущая, издательница и писательница Ольга Фреймут поделилась с поклонниками архивной фотографией. Звезда разместила в соцсети снимок 17-летней давности.

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Так, на официальной странице Фреймут в Instagram в разделе Stories появился кадр, на котором Ольга позирует в белом вязаном наряде и с короткими волосами. Как отметила сама знаменитость, фото сняли, когда ей было 20 лет.

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Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут со своим 90-летним дедушкой снялась в фотосессии для глянца.

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