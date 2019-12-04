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Ольга Фреймут показала, как выглядела в 20 лет: архивное фото

Комментариев: 1
Ведущая Ольга Фреймут поделилась снимком 17-летней давности.
Ольга Фреймут показала, как выглядела в 20 лет: архивное фото
Ольга Фреймут показала, как выглядела в 20 лет: архивное фото
instagram.com/freimutolia

Популярная украинская телеведущая, издательница и писательница Ольга Фреймут поделилась с поклонниками архивной фотографией. Звезда разместила в соцсети снимок 17-летней давности.

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Так, на официальной странице Фреймут в Instagram в разделе Stories появился кадр, на котором Ольга позирует в белом вязаном наряде и с короткими волосами. Как отметила сама знаменитость, фото сняли, когда ей было 20 лет.

скриншот

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут со своим 90-летним дедушкой снялась в фотосессии для глянца.

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  04.12.2019, 09:57
Оценка:  0
гость
Да, в то время она великолепно делала отсос за полтинник гринов...
Помним, любим...
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