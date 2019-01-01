3 декабря главе Офиса Президента Украины Андрей Богдан отмечает день рождения.

Возлюбленная Андрея Богдана трогательно поздравила его с днем рождения https://www.facebook.com/anastasiya.slichnaya

Девушка главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана, Анастасия Сличная поделилась в соцсети редким совместным кадром с возлюбленным. Новый снимок Сличная запостила по случаю дня рождения Богдана. 3 декабря политику исполнилось 43 года.

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Так, на своей странице в Facebook девушка разместила романтическое селфи с именинником и дополнила его трогательной подписью.

“С днем рождения, мой Superman“, - написала Анастасия.

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Отметим, что Андрей Богдан и Анастасия Сличная состоят в романтических отношениях полгода. Девушка является совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе, а также одним из основателей интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR.

Напомним, что 3 декабря свой день рождения отмечает еще один украинский политик - Олег Ляшко.

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