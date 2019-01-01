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В откровенном боди, с влажными волосами - новое фото Кароль взбудоражило Сеть

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Артистка добавила чувственное фото в нижнем белье .

В откровенном боди, с влажными волосами - новое фото Кароль взбудоражило Сеть
В откровенном боди, с влажными волосами - новое фото Кароль взбудоражило Сеть
ivona.bigmir.net

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Певица Тина Кароль, которая недавно выставила яркие кадры откровенной фотосессии в платье-ночнушке, взбудоражила Сеть новым снимком. Артистка, которой отлично удается балансировать на грани мега-сексуальности, не скатываясь в пошлость, поделилась в Инстаграм снимком в темном боди. Тина позирует с закрытыми глазами и приоткрытым ртом - и это добавляет чувственности и пикантности фото. Волосы звезды слегка влажные и небрежно отброшены на одну сторону.

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Подписчики неоднозначно отреагировали на фото. Часть фолловеров Кароль назвали снимок потрясающим и очень горячим. Другие же поклонники отметили, что подобные фото не в духе Тины и это "откровенный перебор".

Ранее мы писали, что Анна Седокова выставила фото в белье. 

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Теги: тина кароль, фото в белье, боди
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Источник: IVONA bigmir)net

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