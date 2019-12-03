Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Экс-невеста Кличко отметила День благодарения с парнем, который ранее ее избил

Комментариев: 1
Брайан Хикерсон показал совместные фото с Хейден Панеттьери, которая ранее подавала на него в суд из-за жестокого избиения.
Экс-невеста Кличко отметила День благодарения с парнем, который ранее ее избил
Экс-невеста Кличко отметила День благодарения с парнем, который ранее ее избил
gettyImages.com

В конце сентября стало известно, что суд Лос-Анджелеса закрыл дело об избиении актрисы Хейден Панеттьери ее бойфрендом Брайаном Хикерсоном. Инцидент случился 2 мая, когда пара вернулась домой с очередной вечеринки.

Читай также: День рождения Холли Мэри Комбс: Как изменилась Пайпер из “Зачарованных“

А всего через месяц после того, как с Хикерсона сняли все обвинения в домашнем насилии, в Сети распространились слухи о том, что Панеттьери возобновила отношения с Брайаном. В понедельник, 2 декабря, появились первые подтверждения этой информации.

Так, на своей странице в Instagram Брайан Хикерсон опубликовал несколько фотографий с празднования Дня благодарения. На фото мужчина позирует в домашней обстановке в компании родственников и друзей, среди которых можно увидеть и актрису Хейден Панеттьери.

“Какой замечательный уикенд на День благодарения с хорошими людьми“, - подписал снимки Хикерсон.

скриншот

Ранее мы писали, что Хейли Бибер показала фото страстного поцелуя с мужем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Брайан Хикерсон, Хейден Панеттьери
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Sancho-s    03.12.2019, 15:55
Оценка:  -1
Sancho-s
Бьёт значит любит...)))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь