Брайан Хикерсон показал совместные фото с Хейден Панеттьери, которая ранее подавала на него в суд из-за жестокого избиения.

Экс-невеста Кличко отметила День благодарения с парнем, который ранее ее избил gettyImages.com

В конце сентября стало известно, что суд Лос-Анджелеса закрыл дело об избиении актрисы Хейден Панеттьери ее бойфрендом Брайаном Хикерсоном. Инцидент случился 2 мая, когда пара вернулась домой с очередной вечеринки.

Читай также: День рождения Холли Мэри Комбс: Как изменилась Пайпер из “Зачарованных“

А всего через месяц после того, как с Хикерсона сняли все обвинения в домашнем насилии, в Сети распространились слухи о том, что Панеттьери возобновила отношения с Брайаном. В понедельник, 2 декабря, появились первые подтверждения этой информации.

Так, на своей странице в Instagram Брайан Хикерсон опубликовал несколько фотографий с празднования Дня благодарения. На фото мужчина позирует в домашней обстановке в компании родственников и друзей, среди которых можно увидеть и актрису Хейден Панеттьери.

“Какой замечательный уикенд на День благодарения с хорошими людьми“, - подписал снимки Хикерсон.

скриншот

Ранее мы писали, что Хейли Бибер показала фото страстного поцелуя с мужем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.