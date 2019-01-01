"Эталона нет": Жанна Бадоева поделилась рассуждениями об идеальном мужчине

Ведущая Жанна Бадоева посвятила пост в соцсети теме идеальных отношений между мужчиной и женщиной.

Популярная украинская и российская ведущая, звезда тревел-шоу “Орел и Решка“ и “Жизнь других“ Жанна Бадоева часто публикует посты в соцсети, в которых делиться не только интересными подробностями путешествий, но и своими размышлениями на различные темы. Так, на этот раз звезда заговорила об идеальном мужчине.

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На своей странице в Instagram Жанна заявила, что никакого эталона мужчины не существует. Главное, чтобы с человеком было интересно. Однако Бадоева отметила, что интерес может закончиться в любой момент.

“Я думаю эталона мужчины нет , тебе или интересно с человеком, или нет!!! Но этот интерес может продлиться пару месяцев - и все... Ты видишь его потолок, и это конец!!! Я считаю, что если у человека есть ум, то все остальное подтянется( не путайте с образованностью и начитанностью)“, - написала ведущая.

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Кроме того, Жанна заявила, что сейчас женщины слишком требовательны к мужчинам. Звезда вновь отметила, что отношения должны строится на интересе друг к другу. Также Бадоева вспомнила, что все ее возлюбленные обладали такими качествами, как лидерство и ум.

“Меня забавляют требования женщин: мужчины должны и на руках носить, и понимать, и слушать, и догадываться по опущенным ресницам, чего же желает эта принцесса. Такое ощущение, что все женщины — королевы королевские)))) Есть тонкие грани человеческих отношений, когда ты понимаешь, что это — твой человек. Порой бывает, смотришь на пару и думаешь: господи, как он с ней живет, она же абсолютно неинтересная! Но в этом и есть секрет: кому-то один человек не интересен, но другому с ним же будет очень хорошо. Если оценить всех моих мужчин, которые у меня были, то все они обладают лидерскими качествами и умом“, - поделилась ведущая.

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Ранее Жанна Бадоева объяснила, почему отказалась от украинского гражданства.

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