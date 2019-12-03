Известный хореограф Влад Яма поделился архивным фото, которое было сделано 16 лет назад.

Не узнать: Влад Яма показал, как выглядел в студенческие годы instagram.com/vladyama_official

Известный хореограф, судья проекта “Танцы со звездами 2019“ Влад Яма в очередной раз удивил поклонников фотографией из семейного архива. Танцор показал кадр, который был сделан еще 16 лет назад.

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Так, на своей странице в Instagram Влад опубликовал снимок со времен студенчества. В кадре артист позирует в темных джинсах и черном свитере с белым воротником на фоне стены. Кроме того, на снимке можно увидеть Яму еще с волосами на голове.

Судя по подписи к новой публикации, архивное фото было снято в 2003 году во времена проживания Влада в студенческом общежитии.

“Будьте осторожны - уровень сексуальности зашкаливает!... Год 2003... А вы когда-нибудь жили в общежитии?...“, - подписал танцор.

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Поклонники хореографа отметили, что Влад Яма с возрастом только хорошеет, а также вспомнили о своих студенческих годах.

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“Влад с годами становится только лучше)))“, “Жили жили. Кто не жил, тот не познал все краски жизни“, “Едрит-мадрит красавчик что постригся“, “А стойка яка, а волосся“, “Здалось, що це ваш батько. Теперішній стиль вам пасує набагато краще“, “Горячо“, “Я думала, вы с детства лысый“, “Жила, і це були круті часи“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Влад Яма вместе с супругой Лилианой снялся в нежной фотосессии.

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