Тренер Марина Боржемская и певица МамаРика признались, что отказались от оральных контрацептивов .

Надо защищаться всегда: украинские звезды рассказали о своих методах контрацепции пресс-служба

Читай также: Беременность и кошка в доме: чего остерегаться

Самый популярный вид контрацептивов среди украинских знаменитостей - это классический презерватив. Об этом они рассказали журналистам "Зіркового шляху", который выходит по будням в 9:30 на канале "Украина".

Актер и телеведущий Слава Соломка в своей жизни пользуется только презервативом. Неженатый Слава не зря выбирает именно презервативы. Ведь они - пока единственные контрацептивы в мире, которые могут уберечь не только от незапланированной беременности, но и от венерических заболеваний.

Исключительно презервативами. Скажу больше, здесь нечего скрывать. У меня 1 раз в жизни был незащищенный секс. Это было еще в студенческие годы. После этого я отношусь к этому довольно осмотрительно. И если существует даже малейший риск, я всегда после этого проверяюсь. Сдаю полный спектр анализов регулярно, каждые полгода, а то и чаще, - делится с «Зірковим шляхом» Слава Соломка.

Призывает к защищенному сексу с помощью презервативов и самый эпатажный дизайнер страны - Жан Грицфельдт.

Всех призываю. Потому что мы знаем все эти цифры. И надо защищаться всегда и везде, - говорит дизайнер.

пресс-служба

Читай также: Беременность: как ухаживать за волосами дома

Именно из-за невозможности принимать таблетки в одно и то же время, от такой контрацепции отказалась певица МамаРика.

Я принимала оральные контрацептивы, сейчас мы решили, что будем без них. Потому что не все полезны. И у нас есть система сейчас в семье, мы пользуемся обычными презервативами. Мне не стыдно об этом говорить, мне не 15 лет, - делится на канале «Украина» певица.

пресс-служба

Отказалась от таблеток и фитнес-тренер Марина Боржемская.

Мне таблетки нельзя принимать. Поэтому я за другие методы контрацепции. Потому что есть определенное гормональное состояние и перед тем, как принимать лекарства, я проходила и сдавала анализы, поэтому так, - говорит Боржемская.

пресс-служба

Читай также: Беременная за рулем

Супруга ведущего "Зіркового шляху" Тимура Мирошниченко, Инна, сейчас беременна вторым ребенком. Но уже определилась с методом контрацепции, который выберет после родов.

Я просто консультировалась с врачом, она мне может посоветовать. Мы остановились на спирали. Но мы ее не ставили, потому что я думала рожать. Но думаю, что после второго ребенка мы поставим эту спираль. Потому что моя врач считает, что это лучший способ, потому что меньше влияет на репродуктивную функцию и лучше защищает, - говорит Инна Мирошниченко.

Ранее мы писали, что Регину Тодоренко заподозрили в беременности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.