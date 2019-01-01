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Леся Никитюк подчеркнула длинные ноги мини-платьем - фото

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Ведущая Леся Никитюк поделилась в Instagram соблазнительным фото.
Леся Никитюк подчеркнула длинные ноги мини-платьем - фото
Леся Никитюк подчеркнула длинные ноги мини-платьем - фото
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная ведущая Нового канала Леся Никитюк в очередной раз взбудоражила Сеть откровенной фотографией. Звезда похвасталась длинными и стройными ногами в экстра-мини.

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Так, на своей странице в Instagram Никитюк опубликовала два снимка, на которых она позирует, сидя на спинке дивана. На фото артистка появилась в коротком розовом платье с оголенными плечами и в черных туфлях. Свой образ она дополнила украшениями. В подписи к свежим кадрам Леся попросила подписчиков оценить ее новый наряд.

“#samaшила Оцените платье от 1-10“, - написала ведущая.

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Пользователи Сети не только дали оценку платью Никитюк, но и засыпали ее комплиментами.

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“Леся бомба“, “Эх какая сочная клубничка“, “ЛеБарби“, “10 з 10 Леся, ви красуня!!!“, “Какая горячая штучка“, “Як завжди на висоті. Красотка“, “Леся. Ви красунечка. І найкраща ведуча“, “10, тебе очень идёт“, “Вауууу, и платье, и фигурка“, “Справжня зірка!“, “Гарні ножки“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк помыла маршрутку в одном купальнике.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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