Леся Никитюк подчеркнула длинные ноги мини-платьем - фото

Ведущая Леся Никитюк поделилась в Instagram соблазнительным фото.

Популярная ведущая Нового канала Леся Никитюк в очередной раз взбудоражила Сеть откровенной фотографией. Звезда похвасталась длинными и стройными ногами в экстра-мини.

Читай также: Леся Никитюк засветила обнаженные ягодицы: горячее фото

Так, на своей странице в Instagram Никитюк опубликовала два снимка, на которых она позирует, сидя на спинке дивана. На фото артистка появилась в коротком розовом платье с оголенными плечами и в черных туфлях. Свой образ она дополнила украшениями. В подписи к свежим кадрам Леся попросила подписчиков оценить ее новый наряд.

“#samaшила Оцените платье от 1-10“, - написала ведущая.

скриншот

скриншот

Пользователи Сети не только дали оценку платью Никитюк, но и засыпали ее комплиментами.

Читай также: Настоящая: Никитюк очаровала Сеть снимком без макияжа

“Леся бомба“, “Эх какая сочная клубничка“, “ЛеБарби“, “10 з 10 Леся, ви красуня!!!“, “Какая горячая штучка“, “Як завжди на висоті. Красотка“, “Леся. Ви красунечка. І найкраща ведуча“, “10, тебе очень идёт“, “Вауууу, и платье, и фигурка“, “Справжня зірка!“, “Гарні ножки“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк помыла маршрутку в одном купальнике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.