Артист признался, что однажды был на вечеринке Дедом Морозом.

Павел Зибров рассказал, для кого готов стать Дедом Морозом пресс-служба

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В эксклюзивном интервью за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал “Украина“ покажет вечером 31 декабря, народный артист Украины Павел Зибров рассказал, как стал Дедом Морозом для олигарха и почему хочет повторить такой эксперимент.

Популярный украинский артист рассказал о первом опыте перевоплощения в главного новогоднего героя. Оказалось, Павел Зибров пошел на это за немаленький гонорар и хочет повторить такой ход.

пресс-служба

Дедом Морозом я был один раз, кстати, на вечеринку меня пригласил выступить один олигарх. Ну, я говорю, хорошо, спою, все нормально, хорошая компания. А он спрашивает: «А можете еще быть Дедом Морозом?». А я никогда не был ним, но меня заверили, что все будет нормально – вот гости, вот подарки, только надо изменить голос, чтобы меня никто не узнал. Представляете, бас-баритон – ну, как не узнать Павла Зиброва? К тому же еще и усы, потом отклеились. Ну, ничего, в принципе, поработал Дедом Морозом, мне это понравилось!, – рассказал Павел Зибров журналистам канала “Украина“.

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Несмотря на то, что роль Деда Мороза известный артист примерил впервые, признается – гости остались довольны.

Тот олигарх мне несколько тысяч сверху дал, и из меня вышел замечательный Дед Мороз. Вот теперь думаю, кто бы меня в следующий раз пригласил так? Олигархи, просыпайтесь, Павел Зибров это сделает здорово!, – поделился Павел Зибров за кулисами праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“.

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