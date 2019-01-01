Ксения Мишина добавила эмоциональные фото со съемок.

12 лет тюрьмы: Победительница "Танцев со звездами" рассказала о новой роли ivona.bigmir.net

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Победительница шоу "Танцы со звездами" актриса театра и кино Ксения Мишина рассказала поклонникам о новой роли. В Инстаграм звезда сериала "Крепостная" опубликовала эмоциональный пост, в котором рассказала, что теперь воплотит разностороннюю героиню, которая провела 12 лет в тюрьме. Публикацию актриса дополнила несколькими фото в образе, сделанные около "Старвагена", в котором гримируют и переодевают актеров.

Активная жизнь и большое количество работы продолжают иметь место в моей жизни, и я это обожаю!

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К теме о кино. Большинство считает наш кинематограф несмотрибельным и “для бабушек”, а я рада, что наша страна способна создавать кинопродукты, которыми другие страны восхищаются!

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Сейчас, кстати, у меня очень интересная роль девчонки в жизни которой было 12 лет тюрьмы🤭 скриншот

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Каждый раз получая новую роль, какой бы они ни была, отношусь к ней, как в голливудской - с большой ответственностью. Конечно, бывало так, что прочитав сценарий понимаешь, что тебя ждёт очередная легкомысленная куколка, но для меня это лишь повод придумать новую краску, увидеть новый стиль поведения и выдумать такую преджизнь персонажу, которая сделает его крутым и необычным, несмотря на его банальность🧚🏻, - написала Ксения.

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Ранее мы писали, что Ксения Мишина украсила обложку известного глянца.

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