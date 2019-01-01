Певица выставила снимок в одном бельевом комплекте и халатике.

"Хочу тебя на Рождество": Седокова засветила округлившиеся формы в белье ivona.bigmir.net

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Певица Анна Седокова продолжает наслаждаться романом с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой и делиться своей радостью в Сети. И хоть Анна теперь снова находится в отношениях - это совершенно не мешает звезде выставлять откровенные фото. Так, сегодня Седокова добавила в Инстаграм снимок в распахнутом халате, под которым засветила соблазнительное белье кофейного цвета. К слову, формы Седоковой, которая часто пишет о диетах и похудении, снова стали округлыми, а на бедрах и талии заметны лишние “складочки“.

Все, что я хочу на Рождество, это ты 🎄, - написала артистка.

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Многие подписчики похвалили фото Анны, однако, некоторых возмутила излишняя откровенность снимка. Также некоторые фолловеры заметили, что Анна "прикрыла" часть животика и бедер халатом и решили, что она стесняется.

Конечно красиво...но возникает ощущение ,что Анна комплексует ...., - написали в Сети.



Ранее мы писали, что Анна Седокова показала забавное фото с детьми.

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