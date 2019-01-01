Чего сегодня стоит избегать Ракам и на что сделать ставку Козерогам.

Гороскоп на 2 декабря 2019 для всех знаков Зодиака depositphotos.com

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Гороскоп на 2 декабря 2019:

Овен

День благоприятен для обучения, получение новых знаний и опыта, прислушивайтесь к советам опытных людей, старайтесь развиваться профессионально и духовно.

Телец

Сегодня стоит заниматься интеллектуальными делами, отстаивать свои интересы, решать разные трудные и проблемные ситуации, планировать свои дела на ближайшее будущее.

Близнецы

Сегодня стоит заканчивать разные трудности – не любимую работу, отношения, то что вам мешает развиваться и получать удовольствие от жизни нужно закончить и отказаться от ссор и тяжб.

Рак

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Обходите сегодня ссоры и конфликты в личной жизни стороной, берегите покой и спокойствие в семье, иначе можете создать серьезно проблему или конфликт с кем либо.

Лев

День в целом благоприятен, может нести успехи в материальных и денежных делах, возможны выгодные покупки и вложения, предложения со стороны полезных и нужных людей.

Дева

Сегодня могут быть динамичные перемены в делах, где-то успехи, где то провалы, в целом новости и продвижения в работе и материальной сфере.

Весы

День благоприятен для семейных дел, улучшения личных отношений, перевода их на новый уровень – заключение брака, зачатия ребёнка, постановки серьезных цели на будущее с партнёром.

Скорпион

День благоприятен для разных дел и начинаний, получения дополнительных доходов, начала важного жизненного этапа в материальной сфере – новой работы, своего дела.

Стрелец

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Сегодня могут быть проблемы со здоровьем, вы можете ощущать тяжесть, может быть зависимость от разных людей, которые будут вас подводить, проявляйте бдительность и осторожность в делах и решениях.

Козерог

Сегодня придерживайтесь интуиции, можете начать что-то новое, поменять жизнь, запланировать смену жительства, переезд, важное решение.

Водолей

День благоприятен для обучения, образования, получения новых знаний, перехода на более серьезный уровень в работе и личной жизни, начала нового жизненного этапа.

Рыбы

Сегодня может быть пауза в делах, личной жизни, пресыщенность и усталость от текущих дел, старайтесь не перегружать себя.

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