Гороскоп на 2 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Читай также: Прогноз магнитных бурь на декабрь 2019
Гороскоп на 2 декабря 2019:
- Овен
День благоприятен для обучения, получение новых знаний и опыта, прислушивайтесь к советам опытных людей, старайтесь развиваться профессионально и духовно.
- Телец
Сегодня стоит заниматься интеллектуальными делами, отстаивать свои интересы, решать разные трудные и проблемные ситуации, планировать свои дела на ближайшее будущее.
- Близнецы
Сегодня стоит заканчивать разные трудности – не любимую работу, отношения, то что вам мешает развиваться и получать удовольствие от жизни нужно закончить и отказаться от ссор и тяжб.
- Рак
Читай также: Лунный календарь стрижек на декабрь 2019
Обходите сегодня ссоры и конфликты в личной жизни стороной, берегите покой и спокойствие в семье, иначе можете создать серьезно проблему или конфликт с кем либо.
- Лев
День в целом благоприятен, может нести успехи в материальных и денежных делах, возможны выгодные покупки и вложения, предложения со стороны полезных и нужных людей.
- Дева
Сегодня могут быть динамичные перемены в делах, где-то успехи, где то провалы, в целом новости и продвижения в работе и материальной сфере.
- Весы
День благоприятен для семейных дел, улучшения личных отношений, перевода их на новый уровень – заключение брака, зачатия ребёнка, постановки серьезных цели на будущее с партнёром.
- Скорпион
День благоприятен для разных дел и начинаний, получения дополнительных доходов, начала важного жизненного этапа в материальной сфере – новой работы, своего дела.
- Стрелец
Читай также: Полный астрологический прогноз на 2020 год: Телец
Сегодня могут быть проблемы со здоровьем, вы можете ощущать тяжесть, может быть зависимость от разных людей, которые будут вас подводить, проявляйте бдительность и осторожность в делах и решениях.
- Козерог
Сегодня придерживайтесь интуиции, можете начать что-то новое, поменять жизнь, запланировать смену жительства, переезд, важное решение.
- Водолей
День благоприятен для обучения, образования, получения новых знаний, перехода на более серьезный уровень в работе и личной жизни, начала нового жизненного этапа.
- Рыбы
Сегодня может быть пауза в делах, личной жизни, пресыщенность и усталость от текущих дел, старайтесь не перегружать себя.
Ранее мы писали, что будет талисманом в год Белой Крысы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил