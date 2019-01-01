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Гороскоп на 2 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Чего сегодня стоит избегать Ракам и на что сделать ставку Козерогам.

Гороскоп на 2 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 2 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
depositphotos.com

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Гороскоп на 2 декабря 2019:

  • Овен

День благоприятен для обучения, получение новых знаний и опыта, прислушивайтесь к советам опытных людей, старайтесь развиваться профессионально и духовно.

  • Телец

Сегодня стоит заниматься интеллектуальными делами, отстаивать свои интересы, решать разные трудные и проблемные ситуации, планировать свои дела на ближайшее будущее.

  • Близнецы

Сегодня стоит заканчивать разные трудности – не любимую работу, отношения, то что вам мешает развиваться и получать удовольствие от жизни нужно закончить и отказаться от ссор и тяжб.

  • Рак

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Обходите сегодня ссоры и конфликты в личной жизни стороной, берегите покой и спокойствие в семье, иначе можете создать серьезно проблему или конфликт с кем либо.

  • Лев

День в целом благоприятен, может нести успехи в материальных и денежных делах, возможны выгодные покупки и вложения, предложения со стороны полезных и нужных людей.

  • Дева

Сегодня могут быть динамичные перемены в делах, где-то успехи, где то провалы, в целом новости и продвижения в работе и материальной сфере.

  • Весы

День благоприятен для семейных дел, улучшения личных отношений, перевода их на новый уровень – заключение брака, зачатия ребёнка, постановки серьезных цели на будущее с партнёром.

  • Скорпион

День благоприятен для разных дел и начинаний, получения дополнительных доходов, начала важного жизненного этапа в материальной сфере – новой работы, своего дела.

  • Стрелец

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Сегодня могут быть проблемы со здоровьем, вы можете ощущать тяжесть, может быть зависимость от разных людей, которые будут вас подводить, проявляйте бдительность и осторожность в делах и решениях.

  • Козерог

Сегодня придерживайтесь интуиции, можете начать что-то новое, поменять жизнь, запланировать смену жительства, переезд, важное решение.

  • Водолей

День благоприятен для обучения, образования, получения новых знаний, перехода на более серьезный уровень в работе и личной жизни, начала нового жизненного этапа.

  • Рыбы

Сегодня может быть пауза в делах, личной жизни, пресыщенность и усталость от текущих дел, старайтесь не перегружать себя.

Ранее мы писали, что будет талисманом в год Белой Крысы. 

 

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Теги: гороскоп, астрология, Зодиак
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Источник: IVONA bigmir)net

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