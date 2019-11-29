Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Эмили Ратаковски позировала без белья на берегу океана

Комментариев: 1
Супермодель выставила в Сеть пикантные снимки.

Эмили Ратаковски позировала без белья на берегу океана
Эмили Ратаковски позировала без белья на берегу океана
ivona.bigmir.net

Читай также: Полностью обнаженная: Эмили Ратаковски взорвала Сеть голым фото

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая обожает появляться на публике в откровенных нарядах, покорила Сеть пикантными снимками. В Инстаграм Эмили выставила несколько фото с Мальдивских островов, где они отдыхают с мужем. Кадры сделаны поздним вечером без подсветки - и точеная фигура Эмили красиво вырисовывается на фоне океанского побережья. На снимках, где девушка стоит, повернувшись в сторону, видно, что на ней нет бюстгальтера.

скриншот

скриншот

скриншот

За сутки снимки набрали более 1,1 млн. просмотров.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски показала детские фото. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Эмили Ратаковски, голое фото, океан, без бюстгальтера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.11.2019, 19:53
Оценка:  0
гость
а где подмышки небритые???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь