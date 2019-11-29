Супермодель выставила в Сеть пикантные снимки.

Эмили Ратаковски позировала без белья на берегу океана ivona.bigmir.net

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Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая обожает появляться на публике в откровенных нарядах, покорила Сеть пикантными снимками. В Инстаграм Эмили выставила несколько фото с Мальдивских островов, где они отдыхают с мужем. Кадры сделаны поздним вечером без подсветки - и точеная фигура Эмили красиво вырисовывается на фоне океанского побережья. На снимках, где девушка стоит, повернувшись в сторону, видно, что на ней нет бюстгальтера.

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За сутки снимки набрали более 1,1 млн. просмотров.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски показала детские фото.

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