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"Наш ответ Поляковой": Горбунов и Осадчая повторили трюк артистки "с ногой"

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Звездная пара насмешила Сеть забавным фото по случаю премьеры комедии Скажене весілля-2.

"Наш ответ Поляковой": Горбунов и Осадчая повторили трюк артистки "с ногой"
ivona.bigmir.net

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Украинский продюсер, шоумен Юрий Горбунов со своей супругой телеведущей Катей Осадчей забавно анонсировали выход в прокат продолжения украинской комедии “Скажене весілля“. Вслед за Потапом, Олей Поляковой и Олегом Винником, сыгравшими в картине, продюсер комедии повторил фото “с ногой“ и запустил шуточный челендж.

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Снимок появился в Инстаграм. В кадре Катя Осадчая поддерживает поднятую ногу Горбунова. Пара одета в яркие пижамы.

Наш с Юрой ответ Потапу, Виннику и Поляковой :) продюсерская работа она такая, хоть на шпагат садись 😉 😉 «Скажене весілля 2» в кіно вже з 25 грудня 😅 #скаженаногачелендж приєднуйся 😁, - написали супруги.

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Ранее мы писали, что Оля Полякова засветилась на Дне рождения Дмитрия Гордона. 

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Теги: Юрий Горбунов, Катя Осадчая, Скажене весілля 2, челендж
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Источник: IVONA bigmir)net

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