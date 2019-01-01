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Раскидало от музыки на атомы: Ведущая "Орла и решки" показала пикантное фото

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Алина Астровская сфотографировалась в шортах и топе и призналась, под какую музыку кайфует .

Раскидало от музыки на атомы: Ведущая
Раскидало от музыки на атомы: Ведущая "Орла и решки" показала пикантное фото
ivona.bigmir.net

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Ведущая тревел-проекта "Орел и решка" Алина Астровская поделилась своими предпочтениями в музыке. С помощью любимых треков Алина попыталась описать свое настроение, отметив, что музыку нужно слушать так, "чтобы на атомы раскидало". В плей-лист Астровской попала и одна из песен Джамалы. Пост Алина дополнила пикантным фото, на котором позирует в коротеньких шортах и топе, дополненных мужской рубашкой.

Unravel me .
Sabrina Claudio отличный такой замурчательный трек томности)
I’ve got you under my skin... Ben I’Oncle Soul

Надо включать следующим иииии так чтобы прям на атомы вас раскидало от музыки:

I get it now Fjord
Сумую Джамала
Crazy in love (та что ремикс из фильма #50оттенковсерого) Beyoncé...
Старая добрая he loves me...Jill Scott #аааавуууу #ifyouknowwhatimean.....но сейчас я выбью динамики под red hot, зафиналю Bon Jovi #itsmulife и как бэ фсё. #птичкиспят
Опиши своё настроение в треках 🙌🏻 👀, - написала ведущая.

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Ранее мы писали, что Алина Астровская не смогла скрыть личность своего бойфренда - его узнали в Сети.

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Теги: Алина Астровская, Орел и Решка, фото в белье
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Источник: IVONA bigmir)net

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