Раскидало от музыки на атомы: Ведущая "Орла и решки" показала пикантное фото

Читай также: Напала страстная кошечка?: Влад Яма удивил Сеть исцарапанной спиной

Ведущая тревел-проекта "Орел и решка" Алина Астровская поделилась своими предпочтениями в музыке. С помощью любимых треков Алина попыталась описать свое настроение, отметив, что музыку нужно слушать так, "чтобы на атомы раскидало". В плей-лист Астровской попала и одна из песен Джамалы. Пост Алина дополнила пикантным фото, на котором позирует в коротеньких шортах и топе, дополненных мужской рубашкой.

Unravel me .

Sabrina Claudio отличный такой замурчательный трек томности)

I’ve got you under my skin... Ben I’Oncle Soul

Надо включать следующим иииии так чтобы прям на атомы вас раскидало от музыки:

I get it now Fjord

Сумую Джамала

Crazy in love (та что ремикс из фильма #50оттенковсерого) Beyoncé...

Старая добрая he loves me...Jill Scott #аааавуууу #ifyouknowwhatimean.....но сейчас я выбью динамики под red hot, зафиналю Bon Jovi #itsmulife и как бэ фсё. #птичкиспят

Опиши своё настроение в треках 🙌🏻 👀, - написала ведущая.